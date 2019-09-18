В Вильнюсе задержан мужчина, который угрожал взорвать шесть магазинов

17 сентября, в 17 ч., в Вильнюсе, работница (1966 г.р.) магазина, находящегося на проспекте Гедиминаса, по эл. почте получила письмо с угрозами на русском языке. В письме угрожали взорвать магазин и 5 других магазинов.
В письме были не только угрозы, но и требование заплатить 2 млн. евро.
Подозреваемый (1985 г.р.) был закрыт в КПЗ.
Начато расследование.
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