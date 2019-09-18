В Вильнюсе задержан мужчина, который угрожал взорвать шесть магазинов

17 сентября, в 17 ч., в Вильнюсе, работница (1966 г.р.) магазина, находящегося на проспекте Гедиминаса, по эл. почте получила письмо с угрозами на русском языке. В письме угрожали взорвать магазин и 5 других магазинов.

В письме были не только угрозы, но и требование заплатить 2 млн. евро.

Подозреваемый (1985 г.р.) был закрыт в КПЗ.

Начато расследование.