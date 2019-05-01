Около 11 ч. полиция получила сообщение из компании Worldline Lietuva. Сообщалось, что в ТЦ Akropolis в банкоматы разных банков вставляют фальшивые банковские карты, пытаясь снять деньги.
На место происшествия выехали многочисленные наряды полиции и задержали двоих мужчин.
По словам очевидцев, это иностранцы, один из них до приезда полиции ходил по ТЦ в парике.
Полиция пока инцидент не комментирует, поскольку работает на месте происшествия.
Жители информировали DELFI, что полицейские все еще ходит по торговому центру.
В Вильнюсе задержали мужчин, которые пытались обокрасть банкомат (2)
1 мая Вильнюсская полиция выехала по вызову в торговый...
В Вильнюсе на ул. Калварию горел деревянный дом (3)
По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что...
В Вильнюсе автомобиль нетрезвого водителя съехал с дороги (5)
В ночь на вторник в Вильнюсе , по предварительным...
На окраине Вильнюса обнаружено тело 15-летнего подростка (13)
29 апреля полиция обнаружила на окраине Вильнюса, в лесу,...
В Вильнюс прилетели иностранцы с поддельными удостоверениями личности (6)
Пограничники Вильнюсского аэропорта задержали троих...
TOP новостей
В Вильнюсе состоялось традиционное шествие по случаю Первомая (20)
В День солидарности трудящихся в Вильнюсе состоялось...
Литовские предприниматели о рабочем времени: сколько часов в день работать нормально (3)
В мире слышатся разные предложения, связанные с тем,...
История водителя из Украины в Литве: 87 дней без отдыха и зарплаты (150)
Условия работы литовских водителей большегрузных...
Сквернялис рассказал, кого предложил бы в премьеры - три кандидатуры (15)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис объявил во...