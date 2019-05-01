Около 11 ч. полиция получила сообщение из компании Worldline Lietuva. Сообщалось, что в ТЦ Akropolis в банкоматы разных банков вставляют фальшивые банковские карты, пытаясь снять деньги.

На место происшествия выехали многочисленные наряды полиции и задержали двоих мужчин.

По словам очевидцев, это иностранцы, один из них до приезда полиции ходил по ТЦ в парике.

Полиция пока инцидент не комментирует, поскольку работает на месте происшествия.

Жители информировали DELFI, что полицейские все еще ходит по торговому центру.