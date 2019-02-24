По словам полицейских, инцидент произошел в 1.15 ч. на ул. Дзуку. У дома четверо человек избили мужчину 1985 г.р. Пострадавшему (у него сломан нос) после оказания первой помощи назначили амбулаторное лечение.

Задержан подозреваемый – нетрезвый (2,21 промилле) военный (1997 г.р.) штабного батальона им. Великого князя Литовского Гедиминаса. Начато расследование.