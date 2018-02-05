Врачи скорой помощи констатировали, что мужчина мертв.
За последнее время это уже второй подобный случай, причиной которого стали проблемы со здоровьем водителей Вильнюсского автобусного парка. 18 января сознание потерял водитель автобуса 5-го маршрута, когда автобус ехал с Шешкинской горы. Автобус пересек встречную полосу и ехал с дороги. Пассажиры не пострадали, водителя врачи увезли в больницу.
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