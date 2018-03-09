Около 5 ч. на ул. Полоцко жители заметили, что из автомобиля BMW 640 через выбитое окно, пытались похитить навигацию и другие детали. Ущерб уточняется. Задержан подозреваемый (1996 г.р.).
В 6.15 ч. на Неменчинском шоссе заметили, что со двора дома украли руль из автомобиля BMW 520. Ущерб 5000 евро.
Около 7 ч. заметили, что через выбитое стекло во внедорожнике BMW X5, который стоял в огороженном дворе на ул. Сваёню, украли руль. Ущерб уточняется.
В 7.30 ч. на ул. Миндауго на подземной стоянке владелец авто обнаружил, что через выбитое стекло BMW 330 украдена мультимедиа, пульт управления, экран. Ущерб около 10 000 евро.
В 3.31 ч. на ул. Львово заметили, что через выбитое стекло автомобиля BMW M6 украден руль. Ущерб 6000 евро.
В 8 ч. на ул. Миндауго на подземной стоянке владелец авто обнаружил, что через выбитое стекло BMW X5 украдена мультимедиа, пульт управления. Ущерб 10 000 евро.
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