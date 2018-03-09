8 марта в Вильнюсе воры обокрали шесть автомобилей BMW - украдены рули, мультимедиа и др. Воры забрались даже в огороженные частные дворы.
Namo bendrijos nuotr.

Около 5 ч. на ул. Полоцко жители заметили, что из автомобиля BMW 640 через выбитое окно, пытались похитить навигацию и другие детали. Ущерб уточняется. Задержан подозреваемый (1996 г.р.).

В 6.15 ч. на Неменчинском шоссе заметили, что со двора дома украли руль из автомобиля BMW 520. Ущерб 5000 евро.

Около 7 ч. заметили, что через выбитое стекло во внедорожнике BMW X5, который стоял в огороженном дворе на ул. Сваёню, украли руль. Ущерб уточняется.

В 7.30 ч. на ул. Миндауго на подземной стоянке владелец авто обнаружил, что через выбитое стекло BMW 330 украдена мультимедиа, пульт управления, экран. Ущерб около 10 000 евро.

В 3.31 ч. на ул. Львово заметили, что через выбитое стекло автомобиля BMW M6 украден руль. Ущерб 6000 евро.

В 8 ч. на ул. Миндауго на подземной стоянке владелец авто обнаружил, что через выбитое стекло BMW X5 украдена мультимедиа, пульт управления. Ущерб 10 000 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе за ночь обокрали 6 автомобилей BMW (18)

8 марта в Вильнюсе воры обокрали шесть автомобилей BMW -...

В Кайшядорском районе перевернулся автомобиль голландских военных (6)

9 марта, рано утром, около 5 ч., в Кайшядорском районе, в...

Пожар в Клайпеде на Philip Morris Lietuva: эвакуировали 170 человек (17)

По Единому номеру помощи поступило сообщение о пожаре...

Возле границы с Литвой обнаружили плантацию марихуаны (7)

Налоговая и таможенная полиция Службы госдоходов (СГД)...

Пропавшая с ребенком женщина найдена, мальчику опасность уже не грозит (4)

8 марта Второй комиссариат Вильнюсской полиции...

TOP новостей

Через 5 лет Вильнюс и Каунас объединит скоростная дорога (4)

Уже в скором времени в юго-восточной Литве будут...

Мэр Вильнюса: напротив посольства России в Литве мог бы появиться мостик Бориса Немцова

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обсудил с российскими...

11 марта профессор Ландсбергис проведет в больнице (37)

Председатель Верховного совета-Восстановительного...

Готов грандиозный план реконструкции магистрали А1  Каунас не в восторге (8)

Готов план реконструкции участка самой оживленной...

Не обслужившее военных кафе представило свою версию событий (63)

Представители кафе в Йонаве, не обслужившего двоих...