2 апреля, около 17 ч., в Вильнюсе, на ул. Видуно, двое несовершеннолетних избили 16-летнего подростка и забрали у него 8 евро. Около 17.30 ч., когда пострадавший шел в сторону Дома печати, его избили трое неизвестных и вырвали из рук мобильный телефон.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Пострадавший получил сотрясение мозга. Полиция ищет подозреваемых.

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