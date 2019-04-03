2 апреля, около 17 ч., в Вильнюсе, на ул. Видуно, двое несовершеннолетних избили 16-летнего подростка и забрали у него 8 евро. Около 17.30 ч., когда пострадавший шел в сторону Дома печати, его избили трое неизвестных и вырвали из рук мобильный телефон.
Пострадавший получил сотрясение мозга. Полиция ищет подозреваемых.
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