В Вильнюсе за 30 минут дважды ограбили 16-летнего подростка

2 апреля, около 17 ч., в Вильнюсе, на ул. Видуно, двое несовершеннолетних избили 16-летнего подростка и забрали у него 8 евро. Около 17.30 ч., когда пострадавший шел в сторону Дома печати, его избили трое неизвестных и вырвали из рук мобильный телефон.