Полиция сообщает, что в понедельник в Вильнюсе взорвался ларек с шаурмой. Cпецслужбы были направлены на место происшествия, к счастью, никто не пострадал.
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Сообщение о взрыве было получено примерно в 14 час.

Как информировала полиция, взорвался ларек с шаурмой Sinano, расположенный в Фабийонишкес на улице Станявичяус.

По предварительным данным, работница ларька вышла из киоска, а позже произошел взрыв. Внутри или поблизости людей в этот момент не было.

В результате взрыва киоск был практически полностью уничтожен. Однако работники службы противопожарной обороны вынесли из него несколько невзорвавшиеся газовых баллонов.

На место происшествия были направлены медики, пожарные и полиция.

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