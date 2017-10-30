Сообщение о взрыве было получено примерно в 14 час.

Как информировала полиция, взорвался ларек с шаурмой Sinano, расположенный в Фабийонишкес на улице Станявичяус.

По предварительным данным, работница ларька вышла из киоска, а позже произошел взрыв. Внутри или поблизости людей в этот момент не было.

В результате взрыва киоск был практически полностью уничтожен. Однако работники службы противопожарной обороны вынесли из него несколько невзорвавшиеся газовых баллонов.

На место происшествия были направлены медики, пожарные и полиция.