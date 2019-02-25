Предполагают, что несчастье на ул. Шилутес произошло из-за утечки газа.

"Пострадали жители дома – мужчина и женщина. Оба получили ожоги и переломы ног, их доставили в больницу", – сказано в сообщении полиции.

Пожарные-спасатели сказали BNS, что из-за взрыва рухнула часть двухэтажного дома.

В доме проживала молодая семья. К счастью, по словам соседки, детей в момент взрыва дома не было.

Живущие неподалеку Арунас и Ритис сказали, что взрыв был очень сильным, даже их дом затрясся.

"Дом деревянный, чего тут хотеть. Чуть окна не посыпались", – сказал он.