Предполагают, что несчастье на ул. Шилутес произошло из-за утечки газа.
"Пострадали жители дома – мужчина и женщина. Оба получили ожоги и переломы ног, их доставили в больницу", – сказано в сообщении полиции.
Пожарные-спасатели сказали BNS, что из-за взрыва рухнула часть двухэтажного дома.
В доме проживала молодая семья. К счастью, по словам соседки, детей в момент взрыва дома не было.
Живущие неподалеку Арунас и Ритис сказали, что взрыв был очень сильным, даже их дом затрясся.
"Дом деревянный, чего тут хотеть. Чуть окна не посыпались", – сказал он.
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