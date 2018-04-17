В Вильнюсе выкопали еще одну бомбу времен ВМВ

17 апреля, в 8.34 ч., в полицию сообщили о том, что в Вильнюсе, на Эйшишкском шоссе, 127, во время работ откопали бомбу времен Второй мировой войны.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сообщается, что она размером с бутылку. В 8.47 ч. был введен план "Щит".

16 апреля в Вильнюсе, на перекрестке Гележинё Вилко и ул. Жальгирё, также выкопали предмет напоминающий бомбу (артиллерийский снаряд). Однако саперы выяснили, что это не бомба.

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