В Вильнюсе выкопали еще одну бомбу времен ВМВ

Сообщается, что она размером с бутылку. В 8.47 ч. был введен план "Щит".
16 апреля в Вильнюсе, на перекрестке Гележинё Вилко и ул. Жальгирё, также выкопали предмет напоминающий бомбу (артиллерийский снаряд). Однако саперы выяснили, что это не бомба.
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