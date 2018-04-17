В Вильнюсе выкопали еще одну бомбу времен ВМВ

Сообщается, что она размером с бутылку. В 8.47 ч. был введен план "Щит".

16 апреля в Вильнюсе, на перекрестке Гележинё Вилко и ул. Жальгирё, также выкопали предмет напоминающий бомбу (артиллерийский снаряд). Однако саперы выяснили, что это не бомба.