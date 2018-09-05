В Вильнюсе VW Passat сбил девочку на пешеходном переходе

Несчастье произошло на пешеходном переходе рядом с АЗС Viada. На ул. Оланду со стороны Антакальниса на ул. С.Баторо образовался затор.

По словам очевидцев, через дорогу бежала группа детей. Ехавший по первой полосе автомобиль остановился, а ехавший по второй полосе водитель VW Passat не остановился и сбил девочку. Она упала.

Врачи скорой помощи надели ей на шею бандаж и увезли в больницу.

Дети рассказали журналисту DELFI, что пострадавшая - восьмиклассница.