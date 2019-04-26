В пятницу утром, в 07:26, в Вильнюсе, на ул.Орейвю, во время проведения земляных работ, были выкопаны пять очень больших коробок, похожих на пулемётные, сообщает полиция.
По сообщению сотрудника предприятия, в одной коробке есть патроны, а что в остальных, не смотрели.
В 08:40 был введён план "Щит".
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