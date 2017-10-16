Спасатели ищут женщину на двух лодках. Водолазы не могут заняться поисками в воде из-за сильного течения. Погружение в воду при сильном течении представляет опасность для жизни самих спасателей. В каждой шлюпке находятся по два спасателя.

Заведующая отделом анализа и информирования общества Вида Шмигялскене сказала DELFI, что поиски начаты на участке от Жирмунайского моста до пешеходной тропы в парке Вингис. Также сообщается, что в случае необходимости спасатели будут использовать телескопическое оборудование.

Напомним, что 15 октября вечером сообщили, что по Жирмунайскому мосту шла женщина (1975 г.р.), а за ней ее 12-летняя дочь. Мать оттолкнула девочку от себя, чтобы та не шла за ней, а сама прыгнула с моста в реку. Поиски женщины велись вчера вечером, но успехом не увенчались.