В пятницу вечером в Вильнюсе вооружённый мужчина пытался ограбить квартиру, сообщил Департамент полиции.
Užpuolimas
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На улице Жирмуну в 19:20 в квартиру, арендуемую женщиной 1992 г.р., зашёл незнакомый мужчина и, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, попытался отнять деньги, однако, получив отказ, убрался из квартиры.

В 22:00 подозреваемый 1986 г.р. был задержан и закрыт в арестантской, проинформировала пресс-секретарь Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.

Полиция начала досудебное расследование попытки ограбления.

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