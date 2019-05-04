На улице Жирмуну в 19:20 в квартиру, арендуемую женщиной 1992 г.р., зашёл незнакомый мужчина и, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, попытался отнять деньги, однако, получив отказ, убрался из квартиры.
В 22:00 подозреваемый 1986 г.р. был задержан и закрыт в арестантской, проинформировала пресс-секретарь Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.
Полиция начала досудебное расследование попытки ограбления.
В Вильнюсе вооружённый мужчина пытался ограбить квартиру
В пятницу вечером в Вильнюсе вооружённый мужчина...
В автомобиле пожилого человека нашли спрятанное огнестрельное оружие с патронами (7)
Полиция сообщает, что 3 мая в 6:40 в деревне Шилкшняй...
В Вильнюсе повредили памятник защитнику Сейма Литвы (22)
В Вильнюсе повреждён памятник последней жертве...
В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадали мужчина и ребенок (5)
3 мая после обеда в центре Вильнюса столкнулись три...
На литовско-белорусской границе задержан россиянин с 311 кг гашиша (7)
Белорусские пограничники задержали гражданина России...
TOP новостей
В Вильнюсе открыт сезон мотоциклистов: на улицы выехали сотни энтузиастов
4-е мая стало символическим днём, когда вильнюсские...
ЛСДП призывает голосовать за двойное гражданство, игнорировать референдум о количестве членов Сейма Литвы (76)
Оппозиционная Литовская социал-демократическая...
Литва обратилась в ЕК в связи с безответственным подходом Беларуси к ядерной безопасности МИД Беларуси назвал заявления литовской стороны "безосновательными и откровенно лживыми" (157)
В пятницу Литва обратилась в Европейскую Комиссию по...
ФОТО, ВИДЕО: сборная Литвы по хоккею празднует историческую победу (5)
Национальная сборная Литвы по хоккею с четвертой...