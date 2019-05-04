В Вильнюсе вооружённый мужчина пытался ограбить квартиру

На улице Жирмуну в 19:20 в квартиру, арендуемую женщиной 1992 г.р., зашёл незнакомый мужчина и, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, попытался отнять деньги, однако, получив отказ, убрался из квартиры.

В 22:00 подозреваемый 1986 г.р. был задержан и закрыт в арестантской, проинформировала пресс-секретарь Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.

Полиция начала досудебное расследование попытки ограбления.