После этого мужчина ударил кассира по голове напоминающим пистолет предметом и скрылся.

Был ограблен магазин сети IKI. Пресс-секретарь сети Берта Чайкаускайте подтвердила BNS, что ограблен один из магазинов сети, однако от подробного комментария отказалась, поскольку сейчас ведется расследование.