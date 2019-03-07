6 марта, в 22.16 ч., в Вильнюсе, на ул. Архитекту, из магазина, незнакомый мужчина, угрожая кассиру (1985 г.р.) предметом, напоминающим пистолет, похитил из сейфа 16 787 евро.
© DELFI / Domantas Pipas

После этого мужчина ударил кассира по голове напоминающим пистолет предметом и скрылся.

Был ограблен магазин сети IKI. Пресс-секретарь сети Берта Чайкаускайте подтвердила BNS, что ограблен один из магазинов сети, однако от подробного комментария отказалась, поскольку сейчас ведется расследование.

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