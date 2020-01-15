В Вильнюсе вооруженные ножом грабители угрожали несовершеннолетним

Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе вооруженные ножом грабители угрожали двум несовершеннолетним.
© DELFI / Ainis Gurevičius

12 января, в 13.50 ч., в Вильнюсе, на ул. A.П.Каволюко, двое неизвестные, угрожая несовершеннолетним (2007 г.р.) ножом забрали у одного из них 20 евро.

Полиция ищет подозреваемых.

Ведется расследование.

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