Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе вооруженные ножом грабители угрожали двум несовершеннолетним.
12 января, в 13.50 ч., в Вильнюсе, на ул. A.П.Каволюко, двое неизвестные, угрожая несовершеннолетним (2007 г.р.) ножом забрали у одного из них 20 евро.
Полиция ищет подозреваемых.
Ведется расследование.
В Вильнюсе вооруженные ножом грабители угрожали несовершеннолетним
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