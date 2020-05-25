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25 мая, в 14.32 ч., в Вильнюсе, на ул. Жирню, недалеко от реконструируемого перекрестка, столкнулись легковой автомобиль Volvo и грузовик MAN.
В Вильнюсе Volvo врезался в грузовик, пострадал водитель
© DELFI skaitytojas

Легковой автомобиль врезался в колесо поворачивавшего грузовика. В ДТП пострадал водитель Volvo – он получил травму головы.

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