В Вильнюсе Volvo врезался в грузовик, пострадал водитель

Скопировать ссылку В Вильнюсе Volvo врезался в грузовик, пострадал водитель

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25 мая, в 14.32 ч., в Вильнюсе, на ул. Жирню, недалеко от реконструируемого перекрестка, столкнулись легковой автомобиль Volvo и грузовик MAN.