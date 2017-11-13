ДТП было несерьезным: в заднюю часть автомобиля Škoda ударился автомобиль Mazda. По словам очевидцев, водитель Mazda был явно пьян. Между водителями разгорелся конфликт.

Водитель Škoda, обругав собравшихся, ударил пьяного водителя, тот упал и сильно ударился головой об асфальт. "Когда он ударился об асфальт, звук был таким, что я подумал, что человек от удара скончался", - рассказал очевидец. Пострадавшего один из очевидцев стал приводить в чувство.

Один из очевидцев бросился к драчуну: "Что ты наделал?!". Водитель Škoda сказал, что толкнул. Очевидцы стали вызывать скорую и полицию.

Женщина кричала на водителя Škoda, повторяя, какими словами он ее обозвал.

Когда водитель Mazda пришел в себя, он решил уехать с места происшествия, но очевидцы не пустили его. Через несколько минут приехали два экипажа полиции.

В организме водителя Mazda было 1,55 промилле, ему грозит уголовная ответственность.

Обстоятельства ДТП расследует полиция.