ДТП было несерьезным: в заднюю часть автомобиля Škoda ударился автомобиль Mazda. По словам очевидцев, водитель Mazda был явно пьян. Между водителями разгорелся конфликт.
Водитель Škoda, обругав собравшихся, ударил пьяного водителя, тот упал и сильно ударился головой об асфальт. "Когда он ударился об асфальт, звук был таким, что я подумал, что человек от удара скончался", - рассказал очевидец. Пострадавшего один из очевидцев стал приводить в чувство.
Один из очевидцев бросился к драчуну: "Что ты наделал?!". Водитель Škoda сказал, что толкнул. Очевидцы стали вызывать скорую и полицию.
Женщина кричала на водителя Škoda, повторяя, какими словами он ее обозвал.
Когда водитель Mazda пришел в себя, он решил уехать с места происшествия, но очевидцы не пустили его. Через несколько минут приехали два экипажа полиции.
В организме водителя Mazda было 1,55 промилле, ему грозит уголовная ответственность.
Обстоятельства ДТП расследует полиция.
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