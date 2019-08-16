В Вильнюсе водитель с 4,10 промилле стал виновником столкновения четырех автомобилей

В полиции Вильнюса сообщили, что у виновника аварии установлена степень опьянения 4,1 промилле. Во время ДТП пострадали два пассажира, они были доставлены в больницу.
Об этом происшествии полиция получила всего три сообщения.
В 13:54 свидетель сообщил, что на улице М.К.Чюрлёниса видел нетрезвых водителей. Он заявил полиции, что автомобиль Toyota тёмно-серого цвета едет по бордюрам тротуара.
В 13:56 было получено второе сообщение, что на той же улице транспортным средством управляет нетрезвый водитель.
Третье сообщение о столкновении четырёх автомобилей было получено в 14:02.
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