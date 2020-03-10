В Вильнюсе водитель Range Rover задела автобус и лоб в лоб врезалась в автомобиль Toyota

По предварительным данным, около 20 ч. в столице столкнулись Range Rover, Toyota и автобус. Полиция сообщает, что виновница ДТП - вероятно нетрезвая женщина.

По словам очевидцев, Range Rover врезался в ехавший перед ним автобус, затем выскочил на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. По словам свидетелей, женщину освобождали из автомобиля.

Полиция сообщает, что люди в ДТП не пострадали. Виновница ДТП отказалась от проверки на трезвость, поэтому ее увезли в комиссариат. По словам очевидцев, женщина явно была пьяна.

Подозреваемая задержана, ночь ей придется провести в КПЗ. Ведется расследование.