После столкновения Audi, в котором ехала супружеская пара, перевернулся на бок. Бывшие в автомобиле люди не пострадали.
Ехавший по ул.Ригос водитель Audi заявил, что после того, как на светофоре загорелся зелёный сигнал, он проехал на перекрёсток и лишь тогда услышал сирену, спустя мгновение автомобили столкнулись. Водитель заявил, что сотрудники полиции якобы включили сирену лишь возле перекрёстка. Однако его версию опровергнул другой водитель, на глазах которого произошло столкновение. По его словам, сирену было слышно издалека, её он услышал, ещё когда полицейские были за несколько сотен метров.
Люди перевернули Audi на колёса. А две сотрудницы полиции, ехавшие в служебном автомобиле, на скорой помощи были доставлены в больницу на осмотр.
В Вильнюсе водитель не услышал звук полицейской сирены (14)
В субботу вечером, в 18:15, в Вильнюсе , на перекрёстке...
Разыскиваемый Интерполом вооружённый подозреваемый в убийстве был задержан в Литве
В субботу, в 10:00, полиция Литвы получила сообщение из...
Ночной рейд в Вильнюсе: попалась женщина подшофе (5)
Поздним вечером в пятницу обычный рейд вильнюсской...
Пьяный водитель на пешеходном переходе сбил женщину (11)
28 марта, в 14.12 ч., полиция и врачи скорой приехали по...
Гражданин Беларуси, которого не впустили на родину, пытался вернуться в Литву (6)
Гражданин Беларуси , у которого не все документы были в...
TOP новостей
В Вильнюсе отметили 15-летие вступления Литвы в НАТО (394)
В субботу в столице Литвы прошли торжественные...
TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (179)
Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...
"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (61)
На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...
Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (32)
Руководитель политической партии "Союз Отечества -...