После столкновения Audi, в котором ехала супружеская пара, перевернулся на бок. Бывшие в автомобиле люди не пострадали.

Ехавший по ул.Ригос водитель Audi заявил, что после того, как на светофоре загорелся зелёный сигнал, он проехал на перекрёсток и лишь тогда услышал сирену, спустя мгновение автомобили столкнулись. Водитель заявил, что сотрудники полиции якобы включили сирену лишь возле перекрёстка. Однако его версию опровергнул другой водитель, на глазах которого произошло столкновение. По его словам, сирену было слышно издалека, её он услышал, ещё когда полицейские были за несколько сотен метров.

Люди перевернули Audi на колёса. А две сотрудницы полиции, ехавшие в служебном автомобиле, на скорой помощи были доставлены в больницу на осмотр.