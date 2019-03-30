В субботу вечером, в 18:15, в Вильнюсе, на перекрёстке улиц Ригос и Буйвидишкю, столкнулись автомобили Audi A6 и служебный полицейский Renault Clio, ехавший со включённой сиреной и проблесковыми маячками.
© DELFI / Orestas Gurevičius

После столкновения Audi, в котором ехала супружеская пара, перевернулся на бок. Бывшие в автомобиле люди не пострадали.

Ехавший по ул.Ригос водитель Audi заявил, что после того, как на светофоре загорелся зелёный сигнал, он проехал на перекрёсток и лишь тогда услышал сирену, спустя мгновение автомобили столкнулись. Водитель заявил, что сотрудники полиции якобы включили сирену лишь возле перекрёстка. Однако его версию опровергнул другой водитель, на глазах которого произошло столкновение. По его словам, сирену было слышно издалека, её он услышал, ещё когда полицейские были за несколько сотен метров.

Статьи по теме:
Ночной рейд в Вильнюсе: попалась женщина подшофе  (5)
В Вильнюсском районе сгорели 6 подожженных автомобилей  (4)

Люди перевернули Audi на колёса. А две сотрудницы полиции, ехавшие в служебном автомобиле, на скорой помощи были доставлены в больницу на осмотр.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Хорошие новости для столичных водителей – во дворах расширят парковку (4)

Вильнюсская мэрия обещает увеличить число мест для...

Попавшийся во время рейда водитель уверял, что его кто-то облил вином (3)

В ночь на субботу рейд дорожной полиции в Вильнюсе...

ЧП и криминал

В Вильнюсе водитель не услышал звук полицейской сирены (14)

В субботу вечером, в 18:15, в Вильнюсе , на перекрёстке...

Разыскиваемый Интерполом вооружённый подозреваемый в убийстве был задержан в Литве

В субботу, в 10:00, полиция Литвы получила сообщение из...

Ночной рейд в Вильнюсе: попалась женщина подшофе (5)

Поздним вечером в пятницу обычный рейд вильнюсской...

Пьяный водитель на пешеходном переходе сбил женщину (11)

28 марта, в 14.12 ч., полиция и врачи скорой приехали по...

Гражданин Беларуси, которого не впустили на родину, пытался вернуться в Литву (6)

Гражданин Беларуси , у которого не все документы были в...

TOP новостей

В Вильнюсе отметили 15-летие вступления Литвы в НАТО (394)

В субботу в столице Литвы прошли торжественные...

TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (179)

Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...

J. Tymošenko palaikytojų mitingas P. Porošenko Julija Tymošenko Volodymyras Zelenskis Julija Tymošenko

"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (61)

На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...

Погода: суббота порадует теплом

В субботу антициклон принесёт жителям Литвы сухую,...

Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (32)

Руководитель политической партии "Союз Отечества -...