Полиция сообщает, что 4 апреля, после 18 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, водитель BMW, 1995 г.р., перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра и не заметил ехавший по соседней полосе мотоцикл.

Мотоциклом управлял мужчина, 1987 г.р. Он, пытаясь избежать столкновения, выехал на тротуар и перевернулся.

Мотоциклист получил травму колена и икры, а у пассажира диагностировали перелом пальца, ушиб икры, царапины на бедре. Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.