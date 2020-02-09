В Вильнюсе водитель BMW не пропустил полицейских: двух офицеров доставили в больницу

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В воскресенье, около 10 часов утра, в Вильнюсе, на перекрестке улиц В. Кудиркос и Паменкалнё столкнулись полицейский VW Caddy и BMW.
Автомобиль полиции с включенными маяками и сиреной въехал на перекресток с красным светофором. Патрули поспешили на вызов.
Водитель BMW, на котором ехали двое парней, не пропустил полицейскую машину и въехал ему в бок.
Люди, которые были в BMW, не пострадали. А оба офицера были доставлены в больницу для осмотра - один со сломанным пальцем, а другой с повреждениями груди.
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