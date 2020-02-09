В Вильнюсе водитель BMW не пропустил полицейских: двух офицеров доставили в больницу

Автомобиль полиции с включенными маяками и сиреной въехал на перекресток с красным светофором. Патрули поспешили на вызов.

Водитель BMW, на котором ехали двое парней, не пропустил полицейскую машину и въехал ему в бок.

Люди, которые были в BMW, не пострадали. А оба офицера были доставлены в больницу для осмотра - один со сломанным пальцем, а другой с повреждениями груди.