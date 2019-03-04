В Вильнюсе водитель без прав стал виновником ДТП

Полиция информировала, что в 00.20 ч. поступило сообщение о том, что в ДТП попал автомобиль Toyota Prius, водителя (1995 г.р.), водителя предоставляющего услуги подвоза пассажиров. В ДТП были повреждены 4 транспортных средства.

На месте происшествия выяснилось, что Toyota Prius столкнулась с Mercedes-Benz.

Пострадал виновник ДТП. Он получил ушибы: грудной клетки, левого колена, таза и головы.

Пассажирка не пострадала.

Ведется расследование.