Из задымленного дома эвакуировали жителей.
Представитель Департамента пожарной безопасности Гедрюс Вайчюлис информировал BNS о том, что пострадали мужчина и женщина, они получили сильные ожоги.
Причину пожара Вайчюлис не комментировал.
Неясно, были ли пострадавшие трезвыми, кроме того, не известен и их возраст.
"Когда речь идет об ожогах тела, там такая гамма запахов, что с трудно сказать, трезвые они или нет", – пояснил Вайчюлис. Из задымленного дома были эвакуированы жители.
Вайчюлис сказал, что в 10.05 ч. пожар был локализован.
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