В Вильнюсе во время пожара погибла женщина

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Во вторник вечером, в 20.47 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. А.-Ю.Повилайчё, в доме номер 14 горит квартира на третьем этаже.
Несмотря на то, что пожарные быстро потушили пожар (в 21.10 ч. он был локализован), во время пожара погибла женщина. Ее сильно обгоревшее тело пожарные обнаружили в кровати.
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