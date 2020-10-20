В Вильнюсе во время пожара погибла женщина

Скопировать ссылку В Вильнюсе во время пожара погибла женщина

aA

Во вторник вечером, в 20.47 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. А.-Ю.Повилайчё, в доме номер 14 горит квартира на третьем этаже.