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Во вторник вечером, в 20.47 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. А.-Ю.Повилайчё, в доме номер 14 горит квартира на третьем этаже.
В Вильнюсе во время пожара погибла женщина
© DELFI / Andrius Ufartas

Несмотря на то, что пожарные быстро потушили пожар (в 21.10 ч. он был локализован), во время пожара погибла женщина. Ее сильно обгоревшее тело пожарные обнаружили в кровати.

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