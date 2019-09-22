В Вильнюсе во время пожара погиб человек

В воскресенье в Вильнюсе поступило сообщение о пожаре. Дом горел открытым пламенем, в доме находился человек.
Сообщение поступило в 14.29 ч. Горел деревянный дом на ул. Бержино.
Пожарные-спасатели обнаружили в доме тело человека.
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