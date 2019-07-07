Сообщение о происшествии было получено в субботу в 7:50 по телефону службы скорой помощи 112.
На место происшествия были отправлены силы противопожарной безопасности Вильнюсского уезда (информация о происшествии была передана Вильнюсской станции скорой медицинской помощи, полицейскому комиссариату Вильнюсского уезда).
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