Сообщение о происшествии было получено в субботу в 7:50 по телефону службы скорой помощи 112.

На место происшествия были отправлены силы противопожарной безопасности Вильнюсского уезда (информация о происшествии была передана Вильнюсской станции скорой медицинской помощи, полицейскому комиссариату Вильнюсского уезда).