14 марта, около 14 ч. в Вильнюсе, на ул. Ринктинес, во время конфликта между водителями мужчина (1978 г.р.) из хулиганских побуждений ударил по лицу военного Центра компетентности энергобезопасности НАТО Й.Л. (1980 г.р.) и кулаками пил по его служебному автомобилю VW Passat.
© Shutterstock nuotr.

Пострадавшему нанесли физическую боль, однако в больницу он не обращался. Начато расследование пи 284 ст. УК ЛР.

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