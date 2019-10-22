Во вторник поздно вечером в Вильнюсе произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. Перевернулся и столб снес автомобиль BMW.
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Сообщение о ДТП поступило в 22.30 ч. По данным полиции, на ул. Гележинё Вилко BMW, который, возможно, ехал на большой скорости, совершил ДТП. Сообщается, что он врезался в другой автомобиль (VW Golf компании CityBee), после столкновения BMW снес столб и перевернулся.

По предварительным данным, пострадали два человека - мужчина и женщина. По словам полицейских, пострадавшие не были зажаты в авто.

Водитель VW Golf сказал DELFI, что неизвестно откуда на большой скорости примчался BMW и врезался в его автомобиль.

По словам пострадавшего, водитель BMW только сказал: "Ой, глупость сделал". Он рассказал, что ехал на зеленый свет с ул. Жальгирё на ул. Гележинё Вилко.

Ведется расследование.

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