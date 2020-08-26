В Вильнюсе виновником ДТП стал сотрудник Службы общественной безопасности

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По данным Департамента полиции, в Вильнюсе ДТП совершил Сотрудник службы безопасности. Начато расследование.
25 августа, в 13.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Субачаус, ДТП совершил Сотрудник службы безопасности (1991 г.р.) на Audi A4, когда выезжал со второстепенной дороги и не пропустил ехавший по главной дороге мотороллер, которым управлял мужчина (1978 г.р.).
Водитель мотороллера оказался в больнице.
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