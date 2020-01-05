Въезд на проспект Гедиминаса в выходные дни запрещен, оставлять автомобиль на перекрестке также нельзя.
Если бы не рождественский поезд, путь которому преградил автомобиль, то полиция, вероятно, не заметила бы это нарушение.
Когда на пути у поезда возникло препятствие, в полицию позвонили сразу несколько человек и сообщили, что автомобиль Lexus мешает движению.
Полиция информировала DELFI, что владельца авто выявили в течение нескольких минут, его ищут.
За парковку в неположенном месте грозит штраф.
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