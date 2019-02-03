Полиция сообщает, что мёртвого мужчину в квартире дома на ул.Нидос обнаружили в 21:35. По неофициальной информации, об этом сообщили по телефону, однако звонившего в квартире не было. Подозреваемый сразу же после происшествия задержан не был.
По неофициальной информации, убитый был найден в запертой квартире, а о случившемся, как подозревают, сообщил совершивший преступление человек. Во время звонка он покинул Вильнюс. Сигнал телефона был зафиксирован в Каунасе, однако утверждать, что человек в этом городе и остался, нельзя.
Расследующие злодеяние сотрудники полиции из отдела расследования насильственных преступлений были проинформированы, гле находится ключ от квартиры. Звонивший мужчина достаточно точно рассказал полиции о преступлении. Также, по неофицальным данным, он обещал через несколько дней прийти в полицию самостоятельно.
По данным сотрудников полиции, в воскресенье до 12:00 подозреваемый ещё не был задержан.
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