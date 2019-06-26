В Вильнюсе в столб врезался и загорелся автомобиль каршеринговой компании CityBee

По предварительным данным, в ДТП пострадал и человек.

Звонивший по номеру 112 сообщил, что ДТП произошло в 21.19 ч. у дома номер 1 на ул. Аполинаро Юозо Повилайчё.

Молодой водитель был трезвым. Он находился в шоковом состоянии и не мог объяснить обстоятельства происшествия. Во время ДТП он поцарапал шею и получил ушибы.

Выяснилось, что автомобиль арендовал 19-летний юноша, однако управлял им 17-летний подросток.

В автомобиле VW Golf ехали 5 человек. По предварительным данным, подросток на повороте не справился с управлением, вероятно, из-за слишком высокой скорости, и врезался в столб.

Арендовавшего автомобиль юношу ждут серьезные неприятности.