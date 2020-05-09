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В субботу вечером в Вильнюсе, на ул. Дидлаукё, во время ДТП перевернулся автомобиль.
В Вильнюсе в результате ДТП перевернулся автомобиль
© DELFI / Andrius Ufartas

Информация о ДТП поступила в 21.40 ч. Автомобиль перевернулся у дома номер 13, на ул. Дидлаукё. Он врезался в другой автомобиль и перевернулся.

По данным полиции, никто в автомобиле зажат не был/ Водитель выбрался из автомобиля сам.

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