В Вильнюсе в результате ДТП перевернулся автомобиль

Информация о ДТП поступила в 21.40 ч. Автомобиль перевернулся у дома номер 13, на ул. Дидлаукё. Он врезался в другой автомобиль и перевернулся.

По данным полиции, никто в автомобиле зажат не был/ Водитель выбрался из автомобиля сам.