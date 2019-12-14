В субботу вечером в Вильнюсе водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes Benz и врезался в столб, автомобиль развалился на части.
© DELFI

Очевидцы ДТП сомневались, что водитель мог выжить, однако, по предварительным данным, он не пострадал.

ЧП и криминал

В Вильнюсе в результате ДТП Mercedes Benz развалился на части (3)

В субботу вечером в Вильнюсе водитель не справился с...

В Клайпеде сообщили об угрозе взрыва в ТЦ: эвакуировали работников и покупателей

Клайпедская полиция получила сообщение о возможной...

Вильнюсская полиция за кражи из автомобилей задержала двоих белорусов (39)

Столичные криминалисты поймали с поличным двоих...

На магистрали столкнулись 4 автомобиля, образовался затор (1)

13 декабря полиция Каунасского округа сообщила, что в 15.14...

В Вильнюсе троллейбус переехал мужчину, пострадавший скончался (66)

Единый центр помощи 13 декабря получил сообщение о том,...

TOP новостей

Arnas Mazėtis, Grasilda Makaravičienė Grasilda Makaravičienė

Представитель пенсионеров Литвы: цены растут каждый час, надо вводить налоги (133)

Парламент Литвы 12 декабря единогласно одобрил...

"Миллионеры на бумаге": эмигрантами из Литвы воспользовались аферисты (11)

"Ты - директор, ты – миллионер. Хочешь – прилетай, бери...

После Нового года прогнозируют хаос: из-за нового порядка возможен рост цен (7)

Представители производителей и импортеров резины для...

В Шяуляй построят самый большой в Европе центр по техническому обслуживанию и ремонту самолетов (34)

В начале 2020 г. в Международном шяуляйском аэропорту...

Вниманию клайпедчан: с 1 января меняется порядок движения на ряде перекрестков города (5)

Согласно новой редакции Правил дорожного движения, с 1...