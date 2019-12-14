В субботу вечером в Вильнюсе водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes Benz и врезался в столб, автомобиль развалился на части.
Очевидцы ДТП сомневались, что водитель мог выжить, однако, по предварительным данным, он не пострадал.
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