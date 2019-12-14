В Вильнюсе в результате ДТП Mercedes Benz развалился на части

Скопировать ссылку В Вильнюсе в результате ДТП Mercedes Benz развалился на части

В субботу вечером в Вильнюсе водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes Benz и врезался в столб, автомобиль развалился на части.