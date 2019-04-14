В 01:15 сообщение об аварии получили и полицейские, и медики, и пожарные. Сообщалось, что в перевернувшемся под пешеходным мостом автомобиле находятся люди.

По предварительным данным, столкнулись Volvo и Toyota Prius. От удара Toyota Prius с наклейками компании-перевозчика перевернулась на крышу.

По данным сотрудников пожарной службы, сообщение о зажатых в автомобиле людях не подтвердилось, однако они на месте происшествия лишь отключили аккумулятор одного из транспортных средств.

Должностные лица сообщили DELFI, что во время аварии пострадал шестнадцатилетний пассажир. Его доставили в больницу.

Из-за происшествия на время работы служб водителей просили с улицы Гележинё Вилко поворачивать в сторону Балтупяй, движение было перекрыто.