В 01:15 сообщение об аварии получили и полицейские, и медики, и пожарные. Сообщалось, что в перевернувшемся под пешеходным мостом автомобиле находятся люди.
По предварительным данным, столкнулись Volvo и Toyota Prius. От удара Toyota Prius с наклейками компании-перевозчика перевернулась на крышу.
По данным сотрудников пожарной службы, сообщение о зажатых в автомобиле людях не подтвердилось, однако они на месте происшествия лишь отключили аккумулятор одного из транспортных средств.
Должностные лица сообщили DELFI, что во время аварии пострадал шестнадцатилетний пассажир. Его доставили в больницу.
Из-за происшествия на время работы служб водителей просили с улицы Гележинё Вилко поворачивать в сторону Балтупяй, движение было перекрыто.
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