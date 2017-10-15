Спасатели прибыли на место происшествия и занялись поиском женщины. К. 19.45 ч. они осмотрели реку до Эдукологического университета.

Около 20 ч. спасатели были около Жверинского моста.

В 20.20 ч. выяснилось, что произошло на самом деле. По словам полицейских, по Жирмунайскому мосту шла женщина (1975 г.р.), а за ней ее 12-летняя дочь. Мать оттолкнула девочку от себя, чтобы та не шла за ней, а сама прыгнула с моста в реку.

По словам полицейских, девочка не пострадала, а ее мать еще не нашли. Около 21 ч. женщину снова искали между Жирмунайским и Жверинским мостами. Но поиск не дал положительного результата. Спасатели еще раз осмотрели реку до парка Вингис.

Поиски продлятся завтра днем.