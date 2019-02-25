Информация поступила в 15.28 ч. Сообщалось, что у Жверинского моста в реке заметили тело человека, его несло течением.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информацию передали врачам и полиции.

По данным пожарных-спасателей, тело вытащили на берег недалеко от пешеходного моста в парк Вингис.

По предварительным данным, тело находилось в воде довольно долго, возможно, с осени.

Причину смерти установят эксперты.

Начато расследование.