Информация поступила в 15.28 ч. Сообщалось, что у Жверинского моста в реке заметили тело человека, его несло течением.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информацию передали врачам и полиции.
По данным пожарных-спасателей, тело вытащили на берег недалеко от пешеходного моста в парк Вингис.
По предварительным данным, тело находилось в воде довольно долго, возможно, с осени.
Причину смерти установят эксперты.
Начато расследование.
В Вильнюсе в реке прохожие заметили утопленника (3)
В понедельник после обеда прохожие заметили в реке...
В Вильнюсе взорвался дом, пострадали люди (17)
В Вильнюсе, в Шнипишкес, недалеко от Калварийского...
Все еще не нашли пропавшего в Каунасе молодого человека
В Каунасе 25 февраля продолжается поиск пропавшего в...
Жуткое ДТП в Укмергском районе: два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии (9)
25 февраля , в 10.29 ч., полиция получила сообщение о том,...
В Каунасе прострелили стекло в машине, зацепившей другой автомобиль (8)
В Каунасе прострелили стекло в машине, зацепившей...
TOP новостей
Надежда Литвы на конкурсе "Евровидение" Юрий заговорил по-английски и ответил на неудобные вопросы (25)
25 февраля в студии DELFI TV в эфире телепередачи "...
Минобороны: литовские военные в Мали не пострадали в атаке (58)
Литовские военные не пострадали в атаке на учебную базу...
Марюса Ивашкявичюса вызывают в полицию за публичные высказывания (10)
Писателя, драматурга Марюса Ивашкявичюса снова...
Куодис о коррупционном скандале в судах: это было бы критическим моментом для любой демократии (23)
Экономист профессор Раймондас Куодис , комментируя...
В "черном списке" литовских политиков есть явный лидер (18)
До президентских выборов в Литве осталось чуть больше...