В Вильнюсе в речке нашли автомобиль, выясняют, как он там оказался

Новости телеканала LNK сообщают, что 25 января утром автомобиль Ford был обнаружен в речке, недалеко от монастыря. В указанное место к тринапольскому храму Св. Троицы приехала полиция и в реке Цедронас обнаружила автомобиль Ford.
На автомобиле были наклейки, свидетельствующие, что его владелец предоставляет услуги подвоза. Как автомобиль доехал до этого места - неясно. С водителем связаться до сих пор не удалась.
Выяснилось, что владелец передал свой автомобиль брату, а тот сдал в аренду иностранцу. телефон человека, который, возможно, был последним, кто сидел за рулем авто, был выключен.
Пожарные-спасатели не смогли вытащить автомобиль из реки, поскольку техника не может подъехать к этому месту.
Вытаскивать автомобиль придется самому владельцу.
Об инциденте сообщили инспекторам по охране природы, они решат, какой ущерб был нанесет природе.
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