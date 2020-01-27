В Вильнюсе в речке нашли автомобиль, выясняют, как он там оказался

Новости телеканала LNK сообщают, что 25 января утром автомобиль Ford был обнаружен в речке, недалеко от монастыря. В указанное место к тринапольскому храму Св. Троицы приехала полиция и в реке Цедронас обнаружила автомобиль Ford.

На автомобиле были наклейки, свидетельствующие, что его владелец предоставляет услуги подвоза. Как автомобиль доехал до этого места - неясно. С водителем связаться до сих пор не удалась.

Выяснилось, что владелец передал свой автомобиль брату, а тот сдал в аренду иностранцу. телефон человека, который, возможно, был последним, кто сидел за рулем авто, был выключен.

Пожарные-спасатели не смогли вытащить автомобиль из реки, поскольку техника не может подъехать к этому месту.

Вытаскивать автомобиль придется самому владельцу.

Об инциденте сообщили инспекторам по охране природы, они решат, какой ущерб был нанесет природе.