Около 22 ч. в полицию сообщили, что мужчина пытался ограбить магазин. Работники магазина рассказали, что в конце рабочего дня одна из продавщиц пошла в служебное помещение. За ней последовал неизвестный мужчина, который взял бутылку и стал выливать из нее жидкость. Подозревают, что это был бензин. Возможно, он хотел устроить пожар. Женщина стала звать на помощь, тогда мужчина вытащил нож и стал ей угрожать. На помощь ей пришли охранники и другие работники магазина, они задержали мужчину.

Однако он успел ранить несколько человек.

По предварительным данным, одной женщине он нанес ножевое ранение в область шеи. Пострадала еще одна продавщица, охранник и начальник смены.

Во время стычки пострадал и нападавший.

По сведениям полиции, нападавший получил незначительные травмы, поверхностные. Работников магазина увезли в больницу.

Очевидцы сказали, что кричали очень громко. Нападавший вырвался из рук работников магазина, но его задержали подъехавшие к месту происшествия полицейские.

Полиция не сразу установила личность нападавшего. У него не было документов. На месте происшествия работали 4-5 экипажей полиции.

Врачи сообщили полиции, что самые тяжелые травмы получила одна женщина. Пришлось зашивать рану на шее. Других пострадавших врачи осмотрели, перевязали им раны и назначили амбулаторное лечение.

Полиции задержанный, который говорил по-русски, заявил, что он - гражданин России. Однако работники магазина сказали, что он уже приходил в этот магазин раньше.

Нападавший был трезвым. Однако его состояние вызвало подозрение. Кроме того, он назвал имя и фамилию человека, данных о котором полиция в базе не нашла.