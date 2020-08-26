В Вильнюсе в магазине Hyper Rimi уборщица обнаружила мертвую продавщицу

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Рената Кяршене сказала Delfi, что женщина скончалась не в торговом зале, а в цеху. Когда произошло несчастье, пока неясно.

Продавщицу нашла уборщица. В полицию о происшествии сообщили в 20.42 ч.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать женщину, но тщетно. Она скончалась. Предполагают, что причина смерти - проблемы со здоровьем.