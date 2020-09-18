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17 сентября, в 13.30 ч., в Вильнюсе, в Сантаришкес, в лесу, было обнаружено оружие, разные его части, снаряды и, возможно, взрывчатка.
В Вильнюсе, в лесу у Сантаришкес, обнаружено оружие и снаряды
© DELFI / Rafael Achmedov

По словам полицейских, обнаружены автоматы и охотничьи ружья, тротил.

Начато расследование.

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