Полиция информировала, что в Вильнюсе, в лесу, было совершено нападение на мужчину. Двое неизвестных ударили несчастного по голове и украли у него личные вещи.
© Mindaugas Milinis

4 мая, в 17.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Мотору, в лесу, двое неизвестных напали на мужчину.

По предварительным данным, подозреваемые ударили мужчину (1983 г.р.) неустановленным предметом по голове и украли у него личные вещи.

Нанесен ущерб на сумму 99 евро.

Ведется расследование. Подозреваемые не установлены.

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