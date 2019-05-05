4 мая, в 17.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Мотору, в лесу, двое неизвестных напали на мужчину.

По предварительным данным, подозреваемые ударили мужчину (1983 г.р.) неустановленным предметом по голове и украли у него личные вещи.

Нанесен ущерб на сумму 99 евро.

Ведется расследование. Подозреваемые не установлены.