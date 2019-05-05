Полиция информировала, что в Вильнюсе, в лесу, было совершено нападение на мужчину. Двое неизвестных ударили несчастного по голове и украли у него личные вещи.
4 мая, в 17.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Мотору, в лесу, двое неизвестных напали на мужчину.
По предварительным данным, подозреваемые ударили мужчину (1983 г.р.) неустановленным предметом по голове и украли у него личные вещи.
Нанесен ущерб на сумму 99 евро.
Ведется расследование. Подозреваемые не установлены.
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