26 сентября, в 23.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Паплауёс, в квартиру, которую арендует молодой человек (1992 г.р.), когда он открыл дверь ворвались четверо мужчин. Они избили и ограбили молодого человека. Украдены 1250 евро.
Пострадавшего с диагнозом перелом ребра и травматический пневмоторакс доставили в больницу.
Точный ущерб устанавливается.
Ведется расследование.
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