Департамент полиции сообщает, что четверо мужчин в Вильнюсе ворвались в квартиру, избили и ограбили ее хозяина.
© DELFI / Domantas Pipas

26 сентября, в 23.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Паплауёс, в квартиру, которую арендует молодой человек (1992 г.р.), когда он открыл дверь ворвались четверо мужчин. Они избили и ограбили молодого человека. Украдены 1250 евро.

Пострадавшего с диагнозом перелом ребра и травматический пневмоторакс доставили в больницу.

Точный ущерб устанавливается.

Ведется расследование.

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