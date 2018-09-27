26 сентября, в 23.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Паплауёс, в квартиру, которую арендует молодой человек (1992 г.р.), когда он открыл дверь ворвались четверо мужчин. Они избили и ограбили молодого человека. Украдены 1250 евро.

Пострадавшего с диагнозом перелом ребра и травматический пневмоторакс доставили в больницу.

Точный ущерб устанавливается.

Ведется расследование.