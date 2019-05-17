По предварительным данным, звонил человек, приехавший в квартиру, которую он сдает в аренду, поскольку он обнаружил там тело арендатора со следами насилия.
Тело лежало в луже крови.
Подозревают, что это было убийство.
Пресс-секретарь ГПК Вильнюсского округа информировала DELFI о том, что задержан подозреваемый (1966 г.р.). Его искали многочисленные наряды полиции. По предварительным данным, его задержали в этом же микрорайоне.
Ведется расследование.
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