17 мая утром в Вильнюсе, на Жверинас, съехалась полиция. По предварительным данным, в 8.40 ч. на ул. Караиму, в квартире на втором этаже обнаружили тело мужчины лет 50.
© DELFI / Erika Venckutė

По предварительным данным, звонил человек, приехавший в квартиру, которую он сдает в аренду, поскольку он обнаружил там тело арендатора со следами насилия.

Тело лежало в луже крови.

Подозревают, что это было убийство.

Пресс-секретарь ГПК Вильнюсского округа информировала DELFI о том, что задержан подозреваемый (1966 г.р.). Его искали многочисленные наряды полиции. По предварительным данным, его задержали в этом же микрорайоне.

Ведется расследование.

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