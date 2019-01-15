Департамент полиции сообщает, что около 11 ч. в Вильнюсскую больницу из дома на ул. Буйвидишкю привезли родившуюся в прошлом году девочку, она находится в коматозном состоянии и с признаками синдрома тряски.

Отец младенца, молодой человек 1993 г.р. закрыт в КПЗ.