14 января в Вильнюсскую больницу в коматозном состоянии был доставлен младенец, его отца доставили в КПЗ.
© Shutterstock

Департамент полиции сообщает, что около 11 ч. в Вильнюсскую больницу из дома на ул. Буйвидишкю привезли родившуюся в прошлом году девочку, она находится в коматозном состоянии и с признаками синдрома тряски.

Отец младенца, молодой человек 1993 г.р. закрыт в КПЗ.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Клайпеде скончалась женщина, которую сбили два автомобиля (1)

Полиция сообщает, что 14 января, в 6.25 ч. в Клайпеде, на...

В Вильнюсе в коматозном состоянии госпитализирован младенец  отец находится в КПЗ (1)

14 января в Вильнюсскую больницу в коматозном состоянии...

В Мариямпольскую больницу в тяжелом состоянии доставили 15-летнюю девушку (3)

13 января в Мариямпольскую больницу в тяжелом состоянии...

На Via Baltica перевернулся тягач с ядовитым грузом, движение перекрыто (2)

Департамент полиции 13 января вечером информировал, что...

Следователь стала виновником ДТП на дороге Рокишкис-Паневежис один человек скончался (8)

14 января утром по Единому номеру помощи 112 сообщалось,...

TOP новостей

Президентские выборы в Литве на этот раз не обойдутся без интриги (15)

Приближающиеся президентские выборы в Литве будут...

Депутат парламента Литвы получил из ДГБ информацию о Revolut: есть обоснованное беспокойство (1)

Полученные из Департамента госбезопасности ( ДГБ )...

В начале года началась небольшая неразбериха: родители озадачены вопросом "детских" денег

В начале года воспитывающие детей родители...

Исследование: снижение лояльности работников может стать вызовом для работодателей Литвы (3)

Список пожеланий работников все увеличивается, они...

Сильная метель ожидается во всей Литве – со среды еще больше перемен

15 января в Литве местами пройдет снег, кое-где...