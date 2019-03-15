По Единому номеру помощи 112 в 13.32 ч. позвонили люди и сказали, что на втором этаже пятиэтажного дома горит квартира.

О помощи просил стоявший на балконе мужчина.

На место происшествия приехали 4 автоцистерны с автолестницей.

Пожарные-спасатели вывели из дома пожилую женщину с собакой. Всего из дома эвакуировали 30 человек. Мужчину сняли с балкона при помощи автолестницы. Дом был задымлен. Пожарные быстро справились с пожаром.