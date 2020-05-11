В Вильнюсе в гараже было совершено убийство

10 мая, в 18.13 ч., в Вильнюсе, в гараже на ул. Швесос, было обнаружено тело мужчины (1980 г.р.) с колотой раной в области груди.

По предварительным данным, задержана нетрезвая (1,88 промилле) подозреваемая (1970 г.р.).

Ведется расследование.