В Вильнюсе в гараже было совершено убийство

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Департамент полиции сообщает, что в столице было обнаружено тело убитого мужчины. В убийстве подозревают женщину.
10 мая, в 18.13 ч., в Вильнюсе, в гараже на ул. Швесос, было обнаружено тело мужчины (1980 г.р.) с колотой раной в области груди.
По предварительным данным, задержана нетрезвая (1,88 промилле) подозреваемая (1970 г.р.).
Ведется расследование.
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