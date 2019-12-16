В Вильнюсе в ДТП пострадали три человека

В воскресенье в Вильнюсе, на ул. Саломеи Нерис, на место ДТП выезжали три экипажа скорой помощи и полиция.
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Передача Reidas TV сообщает, что, по предварительным данным, автомобиль Audi выехал на перекресток, когда мигал желтый свет.

За перекрестком Audi врезался в бок оказавшегося у него на пути автомобиля Ford, который отъезжал от тротуара.

Врачи осмотрели троих участников ДТП, двое из них были доставлены в больницу.

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