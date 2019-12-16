В Вильнюсе в ДТП пострадали три человека

Передача Reidas TV сообщает, что, по предварительным данным, автомобиль Audi выехал на перекресток, когда мигал желтый свет.

За перекрестком Audi врезался в бок оказавшегося у него на пути автомобиля Ford, который отъезжал от тротуара.

Врачи осмотрели троих участников ДТП, двое из них были доставлены в больницу.