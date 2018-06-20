В Вильнюсе в ДТП пострадали двое подростков

20 июня в столице Литвы произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков.
© DELFI / Ainis Gurevičius

ДТП произошло в микрорайоне Антакальнис, на ул. Милдос, в 17.45 ч.

Столкнулись мотороллер Yamaha и легковой автомобиль Nissan Almera. По предварительным данным, на мотороллере ехали 17-летние девушка и юноша.

Врачи скорой помощи доставили обоих пострадавших подростков в больницу. По предварительным данным, они получили несерьезные травмы.

Вину признал водитель Nissan. Он сказал, что выезжая со второстепенной дороги, не заметил мотороллер, который ехал по главной дороге.

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