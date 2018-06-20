В Вильнюсе в ДТП пострадали двое подростков

ДТП произошло в микрорайоне Антакальнис, на ул. Милдос, в 17.45 ч.
Столкнулись мотороллер Yamaha и легковой автомобиль Nissan Almera. По предварительным данным, на мотороллере ехали 17-летние девушка и юноша.
Врачи скорой помощи доставили обоих пострадавших подростков в больницу. По предварительным данным, они получили несерьезные травмы.
Вину признал водитель Nissan. Он сказал, что выезжая со второстепенной дороги, не заметил мотороллер, который ехал по главной дороге.
Поздно вечером мотоциклист врезался в стоявший у дороги автомобиль полицейского
20 июня, в 23.15 ч., на окраине Вильнюса , на ул. Висорю, в...
За убийство охранника клайпедского Akropolis мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы (6)
20 июля Клайпедский окружной суд приговорил 30-летнего...
В Вильнюсе задержаны распространявшая наркотики женщина и ее помощник (4)
19 июня во время секретной операции в Вильнюсе полиция...
В результате ДТП в Вильнюсе, когда лопнуло колесо троллейбуса, пострадали шесть человек (6)
Выяснилось, что в результате ДТП в Вильнюсе , которое...
TOP новостей
Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)
Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....
Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)
Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...
Погода: наступает дождливый и прохладный период
Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...
Президент Литвы призвала Запад быть готовыми к угрозе со стороны России (566)
Президент Литвы cчитает, что со стороны России...
Даниил Константинов: национализм в России умер (47)
Даниил Константинов – русский националист, сын...